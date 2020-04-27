CNN, Cerrahpaşa'daydı! 'Bu imkânlar ABD'de yok'

CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi’nde yaptığı çekimde, Türkiye’deki sağlık sistemiyle ABD ve Avrupa ülkelerini kıyasladı. CNN’in haberinde, Türkiye›de vaka sayısının artışına ve yoğunluğa rağmen bir sıkıntı ve sorun olmadığı belirtilirken, “Avrupa'daki ya da ABD’deki gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok” ifadeleri kullanıldı.