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  3. CNN, Cerrahpaşa'daydı! 'Bu imkânlar ABD'de yok'

CNN, Cerrahpaşa'daydı! 'Bu imkânlar ABD'de yok'

CNN, Cerrahpaşa'daydı! 'Bu imkânlar ABD'de yok'

Sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle koronavirüse karşı ağır kayıplar veren ABD'de CNN International da Türkiye'nin güçlü sağlık alt yapısını gündeme getirmişti.

CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi’nde yaptığı çekimde, Türkiye’deki sağlık sistemiyle ABD ve Avrupa ülkelerini kıyasladı. CNN’in haberinde, Türkiye›de vaka sayısının artışına ve yoğunluğa rağmen bir sıkıntı ve sorun olmadığı belirtilirken, “Avrupa'daki ya da ABD’deki gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok” ifadeleri kullanıldı.


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