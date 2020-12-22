'Çıplak arama'nın perde arkası FETÖ'de dağılmayı önlemek

Türkiye’deki medyaya ve yurt dışındaki kaçak örgüt üyelerinin sosyal medya paylaşımlarına yansıyan bilgilere göre, elebaşı Gülen’in koronavirüs hastalığı ağır geçiyor ve sağ tarafında kısmi felç meydana geldi.

Uzun süredir ABD ve Avrupa kanatları arasında liderlik çatışması, örgüt paralarını zimmete geçirme ve dolandırıcılık olayları nedeniyle bölünen ve maddi olarak krize giren örgüt ‘maaşları’ ödeyemez’ duruma geldi.

YERİNE BÜYÜKÇELEBİ BAKIYOR



Örgütün yönetimini bu süreçte ‘ikinci adam’ olarak bilinen İsmail Büyükçelebi üstlendi ve Gülen’in hastalığı duyurularak, örgüt tabanı ‘dua’ bahanesiyle bir arada tutulmaya çalışıldı. Aynı zamanda Türkiye’de cezaevlerinde çıplak arama iddiaları da yabancı medya üzerinden gündeme taşınarak örgüt içi tartışmaların üzeri örtülmek istendi.

Örgütün sosyal medya hesaplarından, ‘cezaevlerini hareketlendirme’ konusunda kadınların ‘başarılı’ olduğu, aynı hareketin erkek cezaevlerinde de beklendiği vurgulandı.

HDP-FETÖ ONLINE TOPLANDI



Örgütün kadın üyelerinin yabancı medya kuruluşlarına yönlendirildiği, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da hafta sonu ABD’deki FETÖ’cü bir derneğin organizasyonunda Enes Kanter, Abdülhamit Bilici gibi isimlerle online toplantı yaptığı medyaya yansıdı. Örgütün bu yolla, liderliği Pensilvanya’daki örgüt merkezinde toplamayı, örgüt içinde güç savaşı veren grupları baskı altına almayı ve dolandırıcılık, yolsuzluk olaylarının üstünü örtmeyi planladığı belirtildi.

Yurt dışındaki kaçak örgüt üyelerinin sosyal medya hesapları ve forumlarındaki paylaşımlarda, örgütün ülke sorumlularının ve okul yöneticilerinin örgüt mallarını zimmetlerine geçirdikleri, bu konunun iletilmesine rağmen elebaşı Gülen’in yerine geçen İsmail Büyükçelebi’nin soruları cevapsız bıraktığı belirtiliyor. Örgüt içinde liderlik savaşı veren kişi ve grupların birbirlerine karşı FETÖ taktikleri’ ile operasyon yaptıkları da anlatılıyor.

FETÖ’de İsmail Büyükçelebi Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan’ın güç kavgası gün yüzüne çıkmıştı.