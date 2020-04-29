CHP'nin örnek gösterdiği Uganda'ya gıda yardımı

Uganda’da bir aydır uygulanan genel tecrit önlemlerinin sıkılaştırılması, başta başkent Kampala olmak üzere, bütün ülkede ekonomik durgunluğa yol açtı. Tecrit önlemleri sebebiyle evinde kalan vatandaşlara destek olmak amacıyla, TİKA tarafından hazırlanan 1.000 adet gıda paketi Uganda Başbakanlık Ofisi altında faaliyette bulunan Kovid-19 Görev Gücü’ne teslim edildi. CHP’li Gürsel Tekin, Uganda’nın Türkiye’den daha iyi yönetildiğini söyleyip alay konusu olmuştu.