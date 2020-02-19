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  3. CHP'nin matbu imza mağduru: Delegeleri işle tehdit ettiler

CHP'nin matbu imza mağduru: Delegeleri işle tehdit ettiler

CHP'nin matbu imza mağduru: Delegeleri işle tehdit ettiler

Mersin’de olaylı kongreden sonra adaylığı engellenen  Alptekin Eser AKŞAM’a konuştu. 

Ercan ÖZTÜRK 

CHP’nin Türkiye genelinde yaptığı tek adaylı il kongrelerinin tartışmaları devam ediyor. Alptekin Eser, Mersin’deki seçimde kongreye saatler kala delegelerin imzalarını geri çekmesiyle seçime giremedi. Eser, adaylığının engellemesiyle ilgili  olarak AKŞAM’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Eser’in o açıklamaları:

160 imza topladık 

“160’a yakın imza topladık. 60 imza yeterliyken bu sayının üzerine çıktık. Kongreye saatler kala olay tersine dönmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir’in kopyası yaşanıyordu. Divan Başkanı aday olmamızı engellemek için her şeyi yaptı. Divan Başkanı Engin Özkoç’la mücadele ederken sahneye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer çıktı. Delegelere veya yakınlarına belediyede iş vaadinde bulunmuş. Çoğu delege imzaları çekti. İş beklentisi olmayanlara da iş yaptırmama tehdidinde bulunulmuş. Madem tek adaylı kongreler olacaktı delege seçimlerinde neyin kavgasını yaptık.”

SEYİT TORUN’A ŞOK

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Ordu’da destek verdiği aday seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu’nun en yakınlarından olan Torun’un desteklediği Osman Güngör seçimi kaybederken, Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in destek verdiği Atila Şahin il başkanlığı seçimini kazandı. Öte yandan İstanbul’da CHP Olağan İl Kongresi’ni ilçe seçim kuruluna şikayet eden partili Ali Alagöz, İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 

 


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