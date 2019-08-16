CHP'nin işçi kıyımına bakanlık el koydu 

SONER KAN

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li başkanı Zeydan Karalar’ın, belediyeye ait 5 ayrı şirkete gönderdiği yazıyla bin 750 çalışanın işten çıkartması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından incelenecek. Adana'da işçi kıyımı, İstanbul’da tekrarlanan belediye başkanlığı seçimlerinin ardından, 1 Temmuz itibarıyla başladı. İşçilere tazminat verilmemesi için de ‘İş Kanunu’nun 29. maddesi devreye koyuldu.

29. MADDEYE BAKILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, belediyede gece yarısı kendilerine gönderilen ‘SMS’ler ile İş Kanunu’nun 29. maddesine göre iş akitleri fesh edilen işçileri mercek altına aldı. İşten çıkartılma ve tazminat ödenmeme gerekçelerinin de araştırıldığı öğrenildi.

‘Bankamatikçi’ yaftası vuruluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Sarıeroğlu, “Hak, adalet ve hukuk diyenlerin, nasıl ‘işçi kıyımı’ yaptığı ortada. Yaptıkları bu haksızlık ve hukuksuzluğa işten çıkarttıkları emekçi kardeşlerimizi ‘bankamatikçi’ yaftasıyla damgalayarak, kamuoyunda kendilerine kılıf uyduruyorlar” ifadesini kullandı. Sarıeroğlu Adana'da kıyımın 2500 kişiyi aşabileceğini söyledi.