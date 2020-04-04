CHP'nin gündemi başka! Partiyi eleştiren 3 kişiyi ihraç ettiler

ERCAN ÖZTÜRK / HABER MERKEZİ



Genel Merkez, hükümete yakın TV’lere çıkarak eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, İrem Çiçek ve eski milletvekili Mehmet Sevigen’i ihraç etti. İhraç kararını izole bir hayat yaşadığı evinde öğrenen Sevigen AKŞAM’a konuştu: “Millet can derdinde bunlar ihraç derdinde. Benim partiden ihraç edilmeme neden A Haber ve Beyaz TV’de yaptığım konuşmalardı. Hükümetin Libya ile ilgili kararına destek vermiştim. Devlet geleneğinden geliyorum. Doğruları savunur yanlışları da eleştiririm. Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığı seçimlerinde Canan Kaftancıoğlu’nun istemediği bir adayı destekledim. Bu da etken. Maaşımın yarısını ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına, diğer yarısını İBB’ye bağışladım. Birlik olmaya ihtiyacımız var. İntikamlar, ihraçlar ve kavgalar daha sonra.’’