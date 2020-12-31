CHP'li vekiller Edirne'de... Annelere değil Demirtaş'a gittiler

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ali Haydar Hakverdi ile Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti. Heyet üyeleri, AİHM’in Demirtaş’le ilgili kararının uygulanması gerektiğini ileri sürdü.