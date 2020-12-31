31 Aralık 2020 Perşembe 02:06 | Son Güncelleme:
CHP'li vekiller Edirne'de... Annelere değil Demirtaş'a gittiler
CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ile Sevda Erdan Kılıç ise, Diyarbakır anneleri yerine, ‘terör örgütü yöneticiliği'nden tutuklu eski HDP Genel Başkanı Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ali Haydar Hakverdi ile Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti. Heyet üyeleri, AİHM’in Demirtaş’le ilgili kararının uygulanması gerektiğini ileri sürdü.