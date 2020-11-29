CHP'li vekil Başarır'ın Türk ordusu için kullandığı sözlere çok sert tepki! Açıklamalar peş peşe geldi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir televizyon programında, Türk ordusu hakkındaki sözlerine AK Partili isimlerden sert tepki geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programında Türk ordusu hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Altın, ""Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum!" dedi.

Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum!

Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir.

Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 29, 2020

"Ordumuz birilerinin vesayet odağı değildir"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, şunları söyledi:

"Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur."

CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Türk ordusu için sarf ettiği “satıldı” ifadesine AK Parti’den sert yanıt.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk ordusu için "satıldı" açıklamasına sert tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında Türk ordusu için "satıldı" ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

Ünal, konuya ilişkin videonun olduğu bir tweet'i alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir"

Mahir Ünal, daha sonra yaptığı paylaşımda Tank Palet Fabrikası'nın satıldığı iddialarına "Çirkefliği karakter haline getirenler, hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri. MSB’nın 2019 da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok. Satılmış olan sizsiniz." sözleriyle yanıt vererek konuya ilişkin bir bilgi notu paylaştı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI YİĞİT BULUT'TAN CHP'YE SERT TEPKİ

CHP'li Başarır için yargının acilen harekete geçmesini dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut şunları söyledi:

"Büyük Türk Milleti’nin ordusu için “satılmış” diyen bu “şerefsiz-satılmış” hakkında yargı acilen harekete geçmeli ne acıdır ki; bu satılmış “milletvekili” sıfatını taşıyor böylelerinden oluşan bir parti grubu, kahraman askerlerimiz için “satılmış” diyenlere kol kanat geriyor!"

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞUURSUZ VE ZEHİRLİ BİR DİL KULLANIYOR

Başarır'ın şuursuz ve zehirli bir dil kullandığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. “Türk Ordusu satılmış” diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmelerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN DA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" diye tepki gösterdi.