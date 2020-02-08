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  3. CHP'li Tanal kadınlardan rahatsız

CHP'li Tanal kadınlardan rahatsız

CHP'li Tanal kadınlardan rahatsız

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Başkanlığı’na bir yazıyla başvurarak, Meclis’in Beştepe’de bulunan sosyal tesislerinin milletvekili eşlerine yasaklanmasını istedi.

Osman Nuri CERİT 

Tanal talebine gerekçe olarak “kadınlar gün yapıyor” dedi. Meclis Başkanlığı ise Tanal’ın yasaklama talebini, “ayrımcılık yapılamayacağı” belirtilerek reddetti. Yazıda; tesislere hangi amaçla geldikleri konusunda denetim yapılması ve gelenlerin cinsiyetine göre bir yasaklama getirilmesinin söz konusu olamayacağına dikkat çekildi. 


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