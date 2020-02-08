CHP'li Tanal kadınlardan rahatsız

Osman Nuri CERİT

Tanal talebine gerekçe olarak “kadınlar gün yapıyor” dedi. Meclis Başkanlığı ise Tanal’ın yasaklama talebini, “ayrımcılık yapılamayacağı” belirtilerek reddetti. Yazıda; tesislere hangi amaçla geldikleri konusunda denetim yapılması ve gelenlerin cinsiyetine göre bir yasaklama getirilmesinin söz konusu olamayacağına dikkat çekildi.