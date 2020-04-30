CHP'li Özgür Özel'in 'darbe' imalı sözlerine tepkiler çığ gibi!

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve adeta FETÖ ağzıyla konuşan CHP yine şaşırtmadı. HDP, İP ve CHP'nin ortak sözcüsü gibi konuşan CHP'li Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit eden skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüyor.

DARBE İMALI TEHDİDE SERT YANIT: HADSİZLER BİLMELİDİR Kİ...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı tehditkar ve imalı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun, Özel'in konuşması esnasında kullandığı 'Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek.' ifadesine 'Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.' sözleriyle cevap verdi.

BAŞARIYI HAZMEDEMİYORLAR



Fahrettin Altun açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başarısının hazmedilemediğini ifade etti.

15 TEMMUZ HATIRLATMASI

Sosyal medyada da CHP'li Özgür Özel'in skandal açıklamalarına tepki yağdı. Darbe imalı sözlerin ardından AK Pakti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından, 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın halkı darbecilere karşı sokağa çağırdığı görüntüler paylaşıldı.

Paylaşım'da "Biz gençler değil darbeyi ima edeni, icra edeni bile yerin dibine gömmüşüz. Hadsiz "tipitiplerin" tehditlerine mi boyun eğeceğiz Milletimizin desteğiyle, liderimizle omuz omuza, darbeci zihniyetle mücadeleye devam... Sonuna kadar!" ifadelerine yer verildi.

Biz gençler değil darbeyi ima edeni, icra edeni bile yerin dibine gömmüşüz. Hadsiz "tipitiplerin" tehditlerine mi boyun eğeceğiz?



Milletimizin desteğiyle, liderimizle omuz omuza, darbeci zihniyetle mücadeleye devam... Sonuna kadar!#RezilsinCHP pic.twitter.com/omb98BO0eC — AK Gençlik (@AKGenclikGM) April 29, 2020

"BU 28 ŞUBAT KAFASIDIR"

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu 28 Şubat kafasıdır. Bu 15 Temmuz öncesi millete ve devlete sallanan parmakla aynıdır. Bu çok açık vesayetçi bir tehdittir. Özgür Özel’in siyaseti maske, yaptıkları vesayet özlemidir. Şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ ÖZEL'İN TEHDİT SÖZLERİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'cülerin hükümeti hedef alan tehditlerini hatırlatan ifadelerde bulunmuş, "Saray rejiminin sonu geliyor" diyerek memurları tehdit etmişti.

Özel, skandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız."