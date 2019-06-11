CHP'li Mudanya Belediye Başkanı'ndan Suriyeliler hakkındaki o iddialara ilginç yanıt...

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, zabıta ekiplerinin sahilde yaptığı müdahaleyi eleştirenlere dün düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Özbay de katıldı.

Mudanya’da sahillerin Suriyeli göçmenlere yasak olduğuna dair yapılan haberlerin kasıtlı olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapıldığını söyleyen Türkyılmaz, şöyle konuştu:

“Biz misafirperveriz. Kapılarımız herkese açık. Benim yaşam inancımda ayrımcılık yapmak, ötekileştirmek yok. Bizim kültürümüz, geleneğimiz var. Biz geçmişten gelen bütün değerlerimizi koruma sözü verdik. Tüm dünya insanlarının kardeşliğini savunan bir insan olarak Mudanya'mızın kapılarının herkese açık olduğunu söylüyorum. Ancak birlikte yaşayacaksak bunun kuralları olmalıdır. Bunu farklı alanlara tartışmak isteyenlere, hakkımda bu değerlendirmeyi yapanlara aynen iade ediyorum. Kendilerine baksınlar ve ne kadar ırkçı ve faşist olduklarını görsünler. Birlikte yaşam kurallarına uyduktan sonra etnik kökeni, dini inancı fark etmez, barışın ve kardeşliğin, özgürlüklerin kenti Mudanya'da herkese yer var."

"KİM OLURSA OLSUN, ÖZGÜRLÜĞÜ BİR BAŞKASININKİNİ ENGELLEYEMEZ"

Mudanya’nın sahillerinde görüntü kirliliği yaratan tüm unsurların ortadan kaldırılması için çalışma yapıldığına vurgu yapan Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Sahillerimizde mangal yakmak, çadır kurmak, deve, at gibi hayvanları sokmak, nargile içmek, iç çamaşırla denize girmek gibi vatandaşlarımızı rahatsız eden eylemlere zabıtamızca müdahale edilmiş, kimsenin kamusal bir alana ulaşımı engellenmemiştir. Belediye başkanı da olsam benim özgürlüğüm bir başkasınınkini engelleyemez.”

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

“Zabıtamız, aslında Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken sorumluluğunda bulunan sahillerden bu tür kötü görüntüleri ve işporta tezgahlarını, atları, develeri toplamışlardır” diyen Türkyılmaz, devamında şunları kaydetti:

“Yine Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan temizlik çalışmasını da yine belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yapmıştır. Biz yerel yöneticiler olarak hemşehrilerimizin bu şikayetlerine çözüm bulmak durumundayız. Mudanyamızda yaz boyunca nereden geldiğine ne, ve kim olduğuna bakılmaksızın, bu tür görüntülere müdahale ederek, hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde sahilleri kullanmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

(Sputnik News)