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  3. CHP'li Mahmut Tanal devlet malına böyle zarar verdi!
10 Haziran 2020 Çarşamba 11:17 | Son Güncelleme:

CHP'li Mahmut Tanal devlet malına böyle zarar verdi!

CHP'li Mahmut Tanal devlet malına böyle zarar verdi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) oturumda önündeki çekmeceyi parçalarcasına sert bir şekilde açıp kapatarak ses çıkarmaya çalışan CHP'li Mahmut Tanal tepki çekti.

TBMM'de mahalle bekçileri kanunu görüşmelerinin yapıldığı esnada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın protesto etmek için elleri acımasın diye çekmeceyi sert bir şekilde açıp kapattığı anların videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.

DEVLET MALINI KENDİ MALIYMIŞ GİBİ HIRPALADI

Devlet malına zarar verdiği için çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından sert bir dille eleştirilen Tanal'ın konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. Ancak Tanal, Twitter hesabı üzerinden dikkat dağıtmak için başka meselelere odaklanan paylaşımlarda bulundu.

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