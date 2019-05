CHP'li Engin Altay'dan YSK'ya tehdit: Kızılay'da sizi yürütmezler

CHP'nin YSK'yı baskı altına almaya dönük açıklamalarını bir yenisi daha eklendi. CHP bu kez de İstanbul'da usulsüzlük iddiası nedeniyle başlatılan 32 soruşturmaya karşı çıktı. CHP'li Engin Altay, YSK üyelerini 'Kızılay'da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler" sözleriyle tehdit etti.



"CHP HAKARET VE BASKIYI AMACINA ULAŞMAK İÇİN MEŞRU GÖRÜYOR"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'li Altay'ın YSK üyelerine dönük sözlerine tepki gösterdi. Ünal "YSK'nın olağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor." ifadelerini kullandı.



Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamaların yer aldığı haber görsellerine yer verdi.



Ünal, paylaşımında, "YSK'nın olağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor. CHP 15 Temmuz darbe davalarının başlangıcında yaptığı hakaret ve tehditleri şimdi YSK sürecinde devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.