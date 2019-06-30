CHP'li Başkanın paylaştığı fotoğrafa CHP'li Bekaroğlu'ndan sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ekrem İmamoğlu, CHP’li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiği fotoğrafı alıntılayan Bekaroğlu, buluşma görüntülerine sert bir dille eleştirdi.

Bekaroğlu, “Aranızda bir tek kadın bile yok; haydi çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz!” diye yazdı.

İşte Mehmet Bekaroğlu'nun o paylaşımı: