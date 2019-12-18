CHP’li Başkan FETÖ ilişkilerini anlattı! Siyasi ayak

Muammer BAŞKAN

İzmir’in Urla İlçesi Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Burak Oğuz, FETÖ/PDY üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre Oğuz’un FETÖ’nün ‘Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanması’nda müdür yardımcısı statüsünde görev alan 'Muhammed' kod adlı Lokman Uçan’a görüşme yapabilmek için cep telefonu ve GSM hattı verdiği belirlendi. Oğuz’un 'Deniz Kuvvetleri Yapılanması'nda müdür yardımcısı statüsünde görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar eden Ercan Aldemir’e de cep telefonu ve GSM hattı verdiği ortaya çıktı.

İFADESİNDE KABUL ETTİ

Oğuz savcılık sorgusunda her iki mahrem imamla da irtibatının bulunduğunu itiraf etti. Soruşturmada Oğuz’un 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile irtibatının devam ettiği tespit edildi. Oğuz’un FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanma Müdür yardımcısı Ercan Aldemir ile firardayken irtibat kurduğu belirlendi.

43 GÖRÜŞME YAPTI

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanma müdür yardımcısı Lokman Uçan’ın kullandığı 05334160... numaralı hat ile Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tarafından kullanılan 05324160... numaralı telefonun 29 Eylül 2017 ile 09 Kasım 2018 tarihleri arasında karşılıklı olarak 43 kez görüşme yapıldığı tespit edildi. Yine İbrahim Burak Oğuz’un kullandığı 05324160... numaralı hat ile haklarında FETÖ soruşturmasında adli işlem yapılan 182 kişi ile 01 Ağustos 2006 ila 10 Kasım 2019 tarihleri arasında irtibat kurulduğu tespit edildi.

RENKLENDİRME PROJESİ Mİ?

Urla Belediye Başkanı Oğuz’un örgütle yoğun irtibatı FETÖ’nün üyelerinin deşifre olmamaları için kullandığı “renklendirme” yöntemini akıllara getirdi. Renklendirme yöntemi ile FETÖ üyelerinin hükümet karşıtı, hükümet yanlısı, tüm muhalif parti, farklı dini mezhep, ulusalcı, dini cemaatlere, diğer terör örgütlerine (PKK, DHKP-C) ve hiçbir oluşuma dahil olmayan gruplara sızdıkları biliniyor. Gözaltına alınırken tweet atan Oğuz ise sözde Atatürkçü mesajlar verdi. Bu mesajlar da renklendirme yöntemini akıllara getirdi.

BABASI “OĞLUM FETÖ’CÜ” DEDİ

Oğuz’un babasının, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, “Benim oğlum FETÖ’cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur” şeklindeki iddialar üzerine Oğuz’a, ‘Babanızla görüşüyor musun’ diye soruldu. Oğuz görüştüğünü söyledi. CHP ise, FETÖ üyeliğinden tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz’a sahip çıktı.

ADAYLIĞINI KILIÇDAROĞLU ISRARLA İSTEDİ

İzmir’de Mali Müşavirlik yapan Oğuz, CHP’ye 2008 yılında kayıt oldu. Oğuz, ilk olarak 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir milletvekili aday adayı oldu, ancak aday gösterilmedi. Oğuz 2019 yerel seçimlerinde Tuncay Özkan’ın başka isim önermesine rağmen Kılıçdaroğlu tarafından Urla Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

ÜNAL: CHP KENDİ İÇİNDE FETÖ TEMİZLİĞİ YAPMADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal FETÖ ile mücadele konusunda CHP’yi sert sözlerle uyardı. “CHP kendi içerisinde bir FETÖ temizliği yapmadı” diyen Ünal şu ifadeleri kullandı: “FETÖ ve benzeri yapılanmalar İslam dininin ve Anadolu irfan geleneğinin ortaya çıkardığı yapılar değildir. Meseleyi ezberlerimiz üzerinden değil, FETÖ’cülerin yazışmaları üzerinden okumak lazım. Devlet bunlara karşı harekete geçtiğinde ‘Elinizde delil var mı’ diye soranlar! 1998’de, 1997’de bunlara karşı ne yaptınız?"