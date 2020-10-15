CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu PKK propagandasına sahip çıktı

İBB’ye bağlı Şehir Tiyatroları, ‘koronavirüs tedbirleri nedeniyle zor durumda kalan tiyatrolara destek’ adı altında, daha önce PKK soruşturmalarına konu olan Mezopotamya Kültür Merkezi altında faaliyet gösteren ve PKK’nın yayın organıyla aynı adı taşıyan Yeni Yaşam Tiyatrosu’na açtı.

OYUN PROPAGANDAYA ÇEVRİLMİŞ



Grubun, İtalyan yazar Dario Fo’nun ‘Yüzsüz’ adlı oyununun Kürtçe uyarlaması adı altında sergileyeceğini duyurduğu oyun, sahnenin bulunduğu Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından, ‘terör örgütü propagandası yapılacağı’ gerekçesiyle yasaklandı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Valiliği de açıklama yaparak, “Oyun Kürtçe olduğu için yasaklanmamıştır. Güvenlik birimlerimizin PKK-KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarında, ‘oyunun kurgusunun PKK terör örgütü propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu’ yönünde bir tespiti söz konusudur. Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez” dedi.

İMAMOĞLU: ARKADAŞLAR…



İmamoğlu ise yasağa tepki gösterdi ve ‘PKK propagandası’ gerekçesiyle yasaklanan oyunu, terör örgütü PKK’nın elebaşının kardeşi Osman Öcalan’ın ‘örgütü eleştirdiği’ TRT yayını ile kıyasladı. İmamoğlu, “Bu arkadaşlar, bu oyunu 20-30 kez oynadılar” dedi.

Yasak kararına, PKK’ya yakın yayın organları, HDP ve CHP’ye yakın medya da tepki gösterdi.

‘YENİ YAŞAM’ ÖCALAN KAVRAMI



MKM hakkında, 1991’de kuruluşundan itibaren terör örgütü PKK bağlantısı gerekçesiyle çok sayıda soruşturma açılmış, aranan kişiler binalarında yakalanmış ve faaliyetleri durdurulmuştu.

‘Yeni Yaşam’ da örgütün elebaşı Abdullah Öcalan’ın ortaya attığı bir kavram olarak PKK’ya yakın yayın kuruluşu ve örgütlerin isimlerinde ve HDP’nin siyasi söylemlerinde yer alıyor.

ÖRGÜTÜN KÜLTÜR SANAT KOLU



Kurucularından İbrahim Gürbüz’ün 2011’de verdiği bir röportajda, “Kürt mücadelesinin ilk kurşunu 1984’te atılmıştı. Bir ulusun çok güçlü orduları olabilir, çok güçlü örgütlenmesi de olabilir, ama o ulusun kültürel, sanatsal ve bilimsel örgütlenmesi yoksa, o ordular, siyasal örgütlenmeler bir saman alevi gibi bir gün dağılıp, yok olabilir” sözleri basına yansımıştı.