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CHP-HDP-iP dostluğu bitti

CHP-HDP-iP dostluğu bitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi partisinden sonra ittifak partilerinin de sabrını taşırdı.

Ercan ÖZTÜRK/HABER MERKEZİ  

Seçimlerde CHP’yle ittifak yapan İP verilen sözlerin tutulması üzerine kendi grubunu kurdu. Sırada ise HDP var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, parti yönetimine danışmadan İBB iştiraklerine kendi listesini sokan Ekrem İmamoğlu’na şimdi de ittifak ortakları tepki koydu. Seçimden önce verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine İP, 12 meclis üyesiyle grup kurdu. İP’e belediyede bir oda ve bir sekreter tahsis edildi. 
CHP’nin ittifak yaptığı bir diğer parti olan HDP’nin de aynı kararı alacağı konuşuluyor. Şu anda ilçe belediyelerine yönetici koyduran HDP’ye de verilen sözlerin tutulmadığı öğrenildi. 

KOMİSYON YENİLENECEK

HDP’nin de bu ay içinde 7 meclis üyesiyle CHP’den ayrılarak grup kuracağı konuşuluyor. Bu gelişmeler üzerine İBB’de taşlar yerinden oynadı. İBB komisyon seçimleri yeniden yapılacak. CHP’nin mecburi olarak komisyonlara hem İP hem de HDP’li meclis üyelerini seçmesi bekleniyor. 
 

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