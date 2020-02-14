'CHP-FETÖ ilişkisini örtme çabası'

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında kullandığı ifadelere yer verildi.

YALAN KONFORUNDA

Kılıçdaroğlu’nun, Başkan Erdoğan’ı FETÖ’nün siyasi ayağı olarak itham ettiğinin belirtildiği dilekçede, “Davalı, eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Davalının konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır. Bu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir” denildi.

FETÖ‘NÜN YÖNTEMİ

Dilekçede şunlar kaydedildi: “FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak, hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir. Davalı, bugün FETÖ’nün egemen olmadığı özgür bir ülkede yaşıyorsa bunu öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren milletimize borçlu olduğunu unutmamalıdır. Cumhurbaşkanımız, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin öncüsüdür.”

SUÇLULUK TELAŞI

Dilekçede Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ ile bağlantılı olduğuna ilişkin beyanlarının eleştiri sınırının çok ilerisinde hakaret içeren ve gerçeklikten çok uzak, iftira niteliği taşıyan beyanlar olduğu vurgulandı. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarının, suçluluk telaşıyla yapılmış, artık gizlenmesi mümkün olmayan CHP-FETÖ işbirliğini örtmeye ve dikkatleri dağıtmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirmesinin gerektiği ifade edildi.

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

Erdoğan ve İmran Han’ın dostluğu bir kez daha dikkat çekti.

“İSLAM DÜNYASININ LİDERİ PAKİSTAN’A HOŞ GELDİN”

Pakistan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sayfalarında geniş yer ayırdı. Ülkenin yüksek trajlı gazetelerinden Daily Ittehad, ziyarete özel ek çıkardı. Gazete Türkçe olarak, “İslam dünyasının lideri Pakistan’a hoş geldin” ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN’DA COŞKULU KARŞILAMA

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, Başbakan İmran Han ve çok sayıda bakan tarafından karşılandı. İki gün sürecek ziyarette Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Berat Albayrak, Ruhsar Pekcan, Mehmet Cahit Turhan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

ARACI HAN KULLANDI

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın kullandığı araçla havalimanından Başbakanlık binasına gitti. İslamabad’da caddeler Erdoğan’ın posterleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ın fotoğraflarının yer aldığı “İki ülke tek millet” yazılı afişler de caddelere asıldı. Erdoğan, akşam Cumhurbaşkanı Alvi’nin onuruna verdiği yemeğe katıldı.