CHP'den FETÖ taktikleriyle kirli algı operasyonu! Montaj yapıp paylaştılar

Canan Kaftancıoğlu'nun yönetimindeki CHP İstanbul il örgütü Başkan Erdoğan'ın sözlerini montajlayarak kirli bir algı operasyonuna girişti. CHP İstanbul il örgütünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Başkan Erdoğan'ın, parlamenter sisteme ilişkin sözlerini kesip biçerek parlamentoya söylenmiş bir gibi göstermeye çalışıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında parlamentonun deği, parlamenter sistemin miadını doldurduğu vurgulanıyor.

FETÖ TAKTİKLERİYLE ALGI OPERASYONU

CHP'nin dolaşıma soktuğu video sosyal medyada büyük tepki çekti. Başkan Erdoğan'ın sözlerinin kesilip biçilerek oluşturulan videoyu kullanıcılar CHP'nin FETÖ'nün montaj yöntemini kullandığını hatırlatarak eleştirdi.

MİLLET PARLAMENTER SİSTEME 'HAYIR' BAŞKANLIK SİSTEMİNE 'EVET' DEDİ

Türkiye'de başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliği halk oylaması 16 Nisan 2017 yılında gerçekleştirildi. Sandıktan %51,41 oranında "Evet" oyu çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlık Hükümet Sistemi kabul edilmiş oldu. Genel seçimlerin yapıldığı 24 Haziran 2018 tarihinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan %52,6 oy oranıyla seçimi kazandı ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı oldu.