CHP'den, Demirtaş'ın kaza yapan ailesine heyet

Demirtaş’ın anne ve babası ile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaralıların sağlık durumlarını takip etmek üzere, iki İstanbul milletvekilini görevlendirdiklerini açıkladı.