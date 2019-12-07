CHP'den, Demirtaş'ın kaza yapan ailesine heyet
Tekirdağ’ın Ergene İlçesi’nde, HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı kaldığı cezaevinde ziyarete giden aile üyelerini taşıyan minibüs kaza yaptı.
Demirtaş’ın anne ve babası ile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaralıların sağlık durumlarını takip etmek üzere, iki İstanbul milletvekilini görevlendirdiklerini açıkladı.