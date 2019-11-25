Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7433
  • 6,3282
  • 269.405
  • 105815
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. CHP'deki büyük çatlakta dikkat çeken 'İmamoğlu' detayı! Pazarcı açıkladı

CHP'deki büyük çatlakta dikkat çeken 'İmamoğlu' detayı! Pazarcı açıkladı

CHP'deki büyük çatlakta dikkat çeken 'İmamoğlu' detayı! Pazarcı açıkladı

CHP’de bir süredir devam eden "Bazı CHP'liler saraya gitti" krizi parti içerisinde büyük çatlağa neden oldu. AKŞAM Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, CHP’de yaşanan siyasi iç çekişmeye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazarcı, "Yaşanan olayda Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve birçok kişi kaybetti. İmamoğlu etkilenmedi acaba onun önü mü açılmaya çalışılıyor.” ifadelerini kullandı.

Aksam.com.tr

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan’ın, “Başkan Erdoğan Külliye’de bir CHP'li ile görüştü” iddiası CHP’de iç çekişmelere ayyuka çıkaran bir siyasi skandala dönüştü. Turan’ın, iddiasına ilişkin önce “Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” diye açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ağız değiştirerek “CHP’ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir” diye konuştu.

Aksam.com.tr’ye konuşan AKŞAM Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP’de yaşanan iç karmaşada Ekrem İmamoğlu’nun öne çıktığını belirtti. Pazarcı, “Yaşanan olayda Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve birçok kişi kaybetti. İmamoğlu etkilenmedi acaba onun önü mü açılmaya çalışılıyor.” ifadelerini kullandı.

 “CHP OPERASYONLARIN PARTİSİDİR”

CHP’nin operasyonların partisi olduğunu söyleyen Pazarcı, “Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye geldikten sonra birtakım isimlerle toplantılar düzenledi. Eski CHP’lilerin çoğu partiden gitti, ulusalcı kanat tamamen tasfiye edildi. Yaşananlarda ulusalcı kanalın son çırpınışlarıdır.” dedi.

“KILIÇDAROĞLU CHP’NİN TÜZÜĞÜNDE KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER YAPTI”

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin tüzüğünde değişiklikler yaptığına dikkat çeken Pazarcı, “Değişiklikler yüzünden kurultaya 3 tane Muharrem İnce gelse de kurultayını alma imkânı yok. Cumhuriyet Halk Partisi’nde operasyonlar devam ediyor. CHP’yi belli bir çizgiye getirerek milli meselelerin karşısında bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor.” şeklinde konuştu.

 


O paylaşım yürekleri dağladı! 'Babam bunu da yener'
İlk oğlu Fikret Ali'ye kavuşan Ali Atay, duygularını böyle anlattı
Defne Samyeli, Sadettin Saran'ın radarında iddiası!
Barış Arduç'tan Özcan Deniz'e beklenmedik cevap
Hamile oyuncu Damla Ersubaşı aldatıldı mı? Doğuma günler kala flaş iddia!

MSB Bu Görüntülerle Duyurdu! Terör Örgütüne Şok Üstüne Şok

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyada çok az ülke bunu yapabiliyor! TCG-Anadolu'da dikkat çeken özellik

Ülkücü hareketi liderinin 102’inci doğum günü: İşte Alparslan Türkeş’in bilinmeyen fotoğrafları...