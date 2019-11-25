CHP'deki büyük çatlakta dikkat çeken 'İmamoğlu' detayı! Pazarcı açıkladı

Aksam.com.tr

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan’ın, “Başkan Erdoğan Külliye’de bir CHP'li ile görüştü” iddiası CHP’de iç çekişmelere ayyuka çıkaran bir siyasi skandala dönüştü. Turan’ın, iddiasına ilişkin önce “Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” diye açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ağız değiştirerek “CHP’ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir” diye konuştu.

Aksam.com.tr’ye konuşan AKŞAM Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP’de yaşanan iç karmaşada Ekrem İmamoğlu’nun öne çıktığını belirtti. Pazarcı, “Yaşanan olayda Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve birçok kişi kaybetti. İmamoğlu etkilenmedi acaba onun önü mü açılmaya çalışılıyor.” ifadelerini kullandı.

“CHP OPERASYONLARIN PARTİSİDİR”

CHP’nin operasyonların partisi olduğunu söyleyen Pazarcı, “Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye geldikten sonra birtakım isimlerle toplantılar düzenledi. Eski CHP’lilerin çoğu partiden gitti, ulusalcı kanat tamamen tasfiye edildi. Yaşananlarda ulusalcı kanalın son çırpınışlarıdır.” dedi.

“KILIÇDAROĞLU CHP’NİN TÜZÜĞÜNDE KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER YAPTI”

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin tüzüğünde değişiklikler yaptığına dikkat çeken Pazarcı, “Değişiklikler yüzünden kurultaya 3 tane Muharrem İnce gelse de kurultayını alma imkânı yok. Cumhuriyet Halk Partisi’nde operasyonlar devam ediyor. CHP’yi belli bir çizgiye getirerek milli meselelerin karşısında bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor.” şeklinde konuştu.