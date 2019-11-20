CHP'de zihniyet hala aynı! Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'e 'Bu kadına haddini bildiriniz' çıkışı

TBMM Genel Kurulu’nda, yeni vergi düzenlemelerini de içeren “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” görüşüldü.

ZENGİN: ECEVİT DEĞİL MİYDİ EL PENÇE DURAN?

Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 öncesinde yazar kasaların atıldığını, susuzluğun, yoklukların, yasakların olduğunu söyledi.

Zengin, “17 yıldır da sizin kazanmanıza imkan vermeyen senaryoları burada sıraladınız. Dış politika diyorsunuz ya; Bülent Ecevit değil miydi Clinton’un karşısında el pençe duran? Geldiğimiz seviyeye baktığımızda bunları söylerken biraz haya etmek lazım” dedi.

ÖZKOÇ'TAN ADAN'A: BU HANIMEFENDİYE HADDİNİ BİLDİRİN

Engin Özkoç’un tekrar söz alarak, “Bülent Ecevit’le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir” sözleri üzerine Zengin, ayağa kalkarak tepki gösterdi.

Bunun üzerine Özkoç, TBMM Başkanvekili Celal Adan’a “Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan” çağrısında bulununca, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

ZİHNİYETLERİNİN DEĞİŞMEDİĞİNİN KANITI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Genel Kurul’da başörtülü vatandaşa yönelik saldırıyı konuşuyorduk. Mahmut Tanal söz aldı. Alışkınız zaten. "AK Parti yokluk, yolsuzluzluk, şerefsizlik ve dış politikada hezimet demektir” dedi.

'CLİNTON KARŞISINDAKİ DURUŞUNU HATIRLATTIM'

Ben de AK Parti’nin doğrularını ve önceki dönemleri hatırlattım. Ecevit’in Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattım. Kıbrıs için teşekkürlerimi yineledim. Kusurları varsa onu da söyleriz.

Engin Özkoç bunun üzerine hiddetlendi. Daha önce de benzer bir girişimde bulunmuştu. Ayağa kalkarak bu kadına haddini bildirin dedi. Bu lafın bir anlamı var.

'ÖZKOÇ GELİP ÖZÜR DİLEDİ'

Bu arada ara verdik. Herkes onun hatalı olduğunu biliyordu. Sonra gelip özür diledi. “Ben bilmiyorum bu kadına haddini bildirin” ne demek olduğunu dedi kendisi. Ki bu gerçek değil. Çünkü bunun farkındaydı.

'HALA AYNI KAFADALAR'

Madem bilmiyorsunuz ben hatırlatayım diyerek açıklama yaptım. Madem özür diliyorsunuz kabul ediyoruz. Ama sözlerin geçmişi vardır. Bu sizin aynı kafada olduğunuzun bir göstergedir dedim. Benim başörtülü arkadaşlarım titriyorlardı.

'SABAH BAŞKA AKŞAM BAŞKA, ZİHNİYETLERİ DEĞİŞMEDİ'

Sabah genel başkanları grup toplantısında başörtülü kıza yönelik saldırıyı kınarken, akşam grup başkanvekillerinin Kavakçı hadisesine atıfta bulunurcasına şahsıma yaptığı bu saldırı, aslında zihniyetlerinin hiç değişmediğinin bir kanıtı.

BAŞKAN ERDOĞAN: GEREĞİ NEYSE BUNLARA ARTIK CEVABINI VERECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda TBMM'de yaşanan skandala değinerek; 'Parlamentoda, bizim Grup Başkan Vekilimiz bir hanımefendiye bunlar saldırdılar. Aynen geçmişte olduğu gibi. Geçmişte de malum Ecevit, o zaman yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malezya Büyükelçimiz, ona "susturun bu kadını" diye hakaret etmişti. Şimdi dün de oradan ilhamla Grup Başkan Vekilimiz Özlem Hanım'a "susturun bu kadını" diyecek kadar ahlaksız, edepsiz bir şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Tüm grubumuz, hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde parlamento içinde gereken cevabı vermesi lazım.

"GEREĞİ NEYSE BUNLARA ARTIK CEVABINI VERECEĞİZ"

Özür diledi, bıraksınlar bu işi. Bunlar öyle kuru özürle geçiştirilecek işler değil. Bu zatların yaptıkları ilk defa değil. Sürekli yaptıkları şeyler bunlar. Zaten bunların başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma yine bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti, edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak yok. Gereği neyse bunlara artık cevabını vereceğiz.

"BURASI YOLGEÇEN HANI DEĞİL, BİR PARLAMENTODUR"

Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Bunu bileceğiz. Onun için de Grup Başkan Vekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki milletvekili arkadaşlarımın görevidir. Burası yolgeçen hanı değil, bir parlamentodur. Dolayısıyla bu parlamentonun içerisinde özellikle Grup Başkanvekili bir hanım kardeşimizin hukukunu sonuna kadar korumak bizim görevimizdir.

Bunlara rağmen Türkiye’yi büyütmeye, güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.