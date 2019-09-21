CHP'de torpile hakaretli savunma

Ercan ÖZTÜRK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKŞAM’ın ‘Makbul vatandaş torpili’ manşetiyle verdiği haberi TV’de yalanlamaya çalıştı; ancak başaramayınca skandalı AKŞAM’a hakaret ederek örtmeye çalıştı.

AKŞAM NE YAZMIŞTI?

AKŞAM, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından CHP ilçe başkanlıklarında iş başvurularının yapıldığı; bunların sayısının da 30 bini geçtiği bilgisine ulaştı. AKŞAM muhabiri Ercan Öztürk, bu başvuruların neden CHP il başkanlıklarına yapıldığını araştırırken, İl Başkanlığı’nın ilçelere konuyla ilgili gönderdiği genelgeyi elde etti. CHP İstanbul İl Sekreteri Dr. Hale Özcömert Coşkun imzasıyla 39 ilçe başkanlığına gönderilen ‘İş başvuruları’ başlıklı 16 Eylül 2019 tarihli genelgede, ‘aynen’ (Türkçe kullanımı orijinal metindeki gibidir.) şu ifade yer alıyor: “İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı daha önce de ifade edildiği gibi İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne yönlendirilmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV’lerin dosyalarını, 17 Eylül 2019 Salı günü saat 19.00’a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

REFERANSLI ‘MAKBUL VATANDAŞ’

AKŞAM da, bu genelgeye dayanarak, “CHP ilçe örgütlerinde iş başvurularının toplandığını, bunların bir kısmının İBB’ye yönlendirildiğini, ancak ‘ilçenizin’ ifadesiyle işaret edilen ilçe başkanlığının ‘referans’ olacağı CV’lerin dosyalarının ise İl Başkanlığı’na teslim edilmesinin istendiğini” haberleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ‘işe alım merkezi’ olarak çalıştığı, iş umuduyla başvuran vatandaşların ‘referansı olanlar, olmayanlar’ diye ayrıldığı bilgisinin dayanağı, genelgedeki ifadelerdir. İş başvurularının ‘30 bini aştığı’ bilgisi ise AKŞAM muhabirinin CHP’li kaynaklardan ulaştığı bilgidir.

Kesin rakamı CHP İl Başkanlığı açıklayabilir.

Kaftancıoğlu’nun AKŞAM’ı yalanlamaya çalıştı

HAKARETLE ÖRTMEYE ÇALIŞTI

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, haberin yayımladığı sabah Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılarak AKŞAM’ı yalanlamaya çalıştı; ancak hem doğruları gizledi hem de AKŞAM’a hakaret etti. Aynen şunları söyledi: (Tekrara düşmemek için alıntılanmayan sözlerinin tamamı, CHP İl Başkanlığı’nın twitter hesabından izlenebilir.)

“31 Mart seçimlerinden 23 Haziran seçimleri süresince İstanbul’daki 39 ilçe sanki iş ve işçi bulma kurumuymuş gibi kuyruklar oluştu. Öncenden Ak Parti’li ve ilçe başkanlıklarına gidiyorlarmış demek ki.”

“Ben ilçe başkanlıklarına talimat verdim. Bizim il ve ilçe başkanlıkları iş ve işçi bulma kurumu değildir. Gelenleri İBB’ye gönderin. Aradan bir süre geçtikten sonra ilçe başkanları, uyarılarına rağmen vatandaşın CV’leri ilçelere bıraktıklarını söylediler. Arkadaşlar gelen herkese… O yazıda da o var.”

“Şimdi o paçavra gazetenin ne yazdığıyla şöyle ilgilenmiyorum. Çünkü her zaman söylediğimiz şeyi tersten yazan ve olmayanı... 30 bin CV toplanmış. Biz bilmiyoruz onlar nerden biliyor? Çünkü bizim CV’lerle işimiz yok.”

“Onlara da (ilçe başkanlıklarına) siz o zaman gelen herkese büyükşehire başvurmaları gerektiğini söyleyin, başvursun. Siz de elinizdeki CV’leri de bakın kimdir nedir... Bunlar vatandaş, partili değil, vereceksiniz; referans denilen şey... Ben büyükşehire göndereceğim. Ama nedir, büyükşehirin başvurusunu yapmış kişiler...”

İsmail Küçükkaya: “Bu yazıda referansı olan, yani mesela CHP’de çalışıyorum... Onları ayıralım, böyle bir şey yok değil mi?”

Kaftancıoğlu: “Hayır. Yazıyı okuyunca siz de göreceksiniz. Öyle bir şey yok.”

Küçükkaya: “Ben o gazetede 13 yıl çalıştım. Paçavra demenize üzüldüm.”

Kaftancıoğlu: “Kastımı aşmış olabilirim. Sözümü sizi üzmemek adına geri alıyorum.”

BAŞKAN YALAN SÖYLEDİ; ÇÜNKÜ

Genelgedeki ifadeleri çarpıttı, her cümlesinde bir öncekiyle çelişti.

30 bin CV’yi ‘fazla’ buldu; ancak CHP ilçe başkanlıklarında iş ve işçi bulma kurumu gibi kuyruklar oluştuğunu söyledi!

“Bizim CV’lerle işimiz yok” dedi; ancak ilçe başkanlarına “elinizdeki CV’lere bakın, kimdir nedir” talimatı verdiğini söyledi.

Genelgeyle CV’lerin İBB’ye gönderilmesini istediğini savundu; ‘referans’ konusu hatırlatılınca, ‘hayır, yazıyı okuyunca göreceksiniz, öyle bir şey yok’ dedi; oysa genelgede CV’lerin iki gruba ayrıldığını, bir grubun İBB’ye gönderilmesi talimatı verilirken, ikinci grupla ilgili olarak “... Ancak ilçenizin referans olacağı CV’lerin dosyalarını İl Sekreterliğimize teslim edilmesi...” ifadesinin yer aldığını kamuoyundan gizledi. Ne sunucu ne de kendisi, o sırada dev ekranda yer alan AKŞAM’ın manşetindeki belgeyi okudu.

Bu CV’lerin CHP ilçe başkanlıklarına verildiğini doğruladı; ancak sonra “Bunlar İBB’ye başvuru yapmış kişiler” diyerek gerçeği çarpıttı.