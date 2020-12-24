CHP'de "taciz" iddiası kararı: Soruşturmaya gerek yok

CHP üyesi B.I'yı taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'la ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP olarak gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Bektaş’ın, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmemesine karar verilmiştir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, basın toplantısı düzenledi. Salıcı, CHP üyesi bir kızı taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki kararı açıkladı.

CHP üyesi B.I, CHP Genel Başkanlığı'na, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın tacizine uğradığını öne sürdüğü mektup göndermiş; arkadaşıyla gittiği hukuk bürosunda Bektaş'ın, güzel olduğunu, akşamları bir yere takılıp, takılmadığını, erkek arkadaşı olup, olmadığını yönünde sorular sorduğunu, bu konulardan rahatsız olup kalkması üzerine de saçını okşadığını öne sürmüştü.

CHP Genel Merkezi, taciz iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Konya İl Başkanı Barış Bektaş'la ilgili kararını verdi. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmemesine karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı şunları söyledi:

"Olayın bütün taraflarıyla, kendilerinin bilgisi ve onayıyla bir çalışma gerçekleştirildi. CHP olarak gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla il başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl başkanımız görevinin başında."