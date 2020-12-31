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  • CHP'de kazan kaynıyor: Kılıçdaroğlu'ndan İnce tasfiye
31 Aralık 2020 Perşembe 08:09 | Son Güncelleme:

CHP'de kazan kaynıyor: Kılıçdaroğlu'ndan İnce tasfiye

CHP'de kazan kaynıyor: Kılıçdaroğlu'ndan İnce tasfiye

Eylül ayında Memleket Hareketi başlatarak 2021 yılı içerisinde parti kurmak için harekete geçen Muharrem İnce'ye yakın isimler için CHP yönetimi de tasfiye kararı için düğmeye bastı.

Eylül ayında Memleket Hareketi başlatarak 2021 yılı içerisinde parti kurmak için harekete geçen Muharrem İnce’ye yakın isimler için CHP yönetimi de tasfiye kararı için düğmeye bastı.

Yeni Şafak'ın haberine göre eylül ayında Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce yeni yılda parti kuracak. Türkiye’yi dolaşan İnce, parti kuracağını açıkladığında “CHP’den görüştüğüm isimler var, geleceklerine inanıyorum” demişti. Bunun üzerine CHP yönetimi, İnce’ye destek verenleri mercek altına aldı. İlk inceleme ise parti örgütlerinden başladı.

İl ve ilçe örgütlerinde görev alanların ve parti üyelerinin sosyal medya hesapları inceleniyor. İnce ve yakın çalışma ekibinin yaptığı paylaşımları beğenenler ve kendi hesaplarında paylaşanlar tespit ediliyor. İnce’ye destek veren isimlere partiden istifa etmesi için baskı yapıldığı öğrenildi. Böylelikle kamuoyuna bu isimlerin kendi istifa ettiği görüntüsü verilecek.

Haberin Özeti

CHP yönetimi, parti kurmak için harekete geçen Muharrem İnce'ye yakın isimleri tasfiye etmek için düğmeye bastı.

DETAY
• CHP yönetimi, İnce'ye destek verenleri mercek altına aldı.
• İl ve ilçe örgütlerinde görev alanların ve parti üyelerinin sosyal medya hesapları inceleniyor.
• İnce ve yakın çalışma ekibinin yaptığı paylaşımları beğenenler ve kendi hesaplarında paylaşanlar tespit ediliyor.
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