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CHP'de kabak eski başkanlara patladı

CHP'de kabak eski başkanlara patladı

CHP, akrabalarını atayan belediye başkanları yerine bu haberleri servis edenlerin peşine düştü. 

ERCAN ÖZTÜRK

CHP’de akrabaların belediyede önemli pozisyonlara getiren belediye başkanlarıyla ilgili haberler üzerine İzmir İl Başkanı Deniz Yücel harekete geçti! Yücel, ilçe başkanlarını eleştirenleri tek tek disipline verdi. CHP İzmir’de disipline verilen isimlerin arasına Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin ve Bayraklı eski Belediye Başkanı Hasan Karabağ eklendi. İzmir’de akrabalarını işe yerleştiren belediye başkanlarına en ufak bir tepki verilmemesi CHP’lileri ayaklandırdı. İki ismin de partiden ihraçları isteniyor. 

DAMADI GÖREVDEN ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeğeni olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, göreve gelir gelmez ilk iş olarak Hasan Karabağ’ın damadını görevden aldı. Hızını alamayan Sandal çok sayıda birim müdürünü değiştirdi. Karabağ bu duruma tepki gösterdi.   

DEREBEYi BENZETMESİ 

Göreve gelir gelmez eski yönetimi topa tutan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Menemen’de birilerine paralar dağıtılmış. Artık yeni yönetim var. Derebeylik dönemi sona ermiştir”  açıklaması yaptı. Aksoy’un bu açıklamasına bir önce başkan olan Tahir Şahin tepki göstermişti. Akrabası İrfan Aras’ı belediyeye yerleştiren Aksoy, olayın ortaya çıkmasında ise Şahin’i sorumlu tuttu. Hem Sandal hem de Aksoy’la ilgili çıkan olumsuz haberlerden iki eski başkan sorumlu tutuldu.

Eleştirene disiplin yolu

İzmir’de disipline verilenlerden biri de eski il başkanı Kemal Karataş oldu. Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’i tarihi Şato restoran binasını lojmana çevirmeleri nedeniyle eleştirmişti. Bu eleştirinin ardından İzmir İl Başkanı Deniz Yücel Karataş hakkında  disiplin soruşturması başlattı.  

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