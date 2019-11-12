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CHP’de 28 bin online üye krizi

CHP’de 28 bin online üye krizi

CHP’de kurultay süreci önceki gün mahalli delege seçimleriyle başlarken, son iki ayda İstanbul’da 28 bin kişinin ‘online’ sistemle, internet üzerinden üye yapılması tartışmalara neden oldu.

Ercan ÖZTÜRK / HABER MERKEZİ 

Türkiye genelinde son beş yılda bu yöntemle 84 bin 257 kişinin üye olduğu partide, sadece İstanbul’da 28 bin kişinin üye yapılması dikkat çekti. CHP’de internet üzerinden üyelik uygulaması 8 Temmuz 2014’te başlamıştı. 

PM’DE GÜNDEME GELECEK 

İstanbul’da görev yapan 39 ilçe başkanının, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın direktifiyle üye kaydı aldığı öğrenildi. AKŞAM’ın, CHP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklardan öğrendiği bilgilere göre 28 bin kişinin kurultay öncesi, iki ay gibi kısa bir sürede online başvuru yapması parti yöneticilerini ve milletvekillerini harekete geçirdi. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir araya gelen milletvekilleri, söz konusu üyelikleri parti meclisine (PM) taşıyacak. Partiye yeni üye yapılan kişilerin mahalli delege seçimlerinde oy kullanacağı öğrenildi.

SOYER SÜRECİN DIŞINDA KALACAK

İzmir’deki mahalli delege seçimlerinden önce CHP teşkilatında saflar netleşmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sürecin dışında kalmaya karar verdi. Soyer, kendisini arayan belediye ve ilçe başkanlarına “Önceliğim İzmir’e hizmet” diyerek tarafsız olacağını söyledi. İzmir’de İl Başkanı Deniz Yücel’i beyaz liste olarak adlandırılan grup destekliyor. Yücel’e karşı olan grup ise mavi liste adıyla hareket ediyor. Mavi liste ise eski milletvekili adayı Devrim Barış Çelik grubu olarak biliniyor. 


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