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  3. CHP'de 3 ilçeden 2'sinde tek aday

CHP'de 3 ilçeden 2'sinde tek aday

CHP'de 3 ilçeden 2'sinde tek aday

CHP’de ocak ayının sonunda bitmesi planlanan kongrelerde en fazla rekabet İzmir’de yaşanıyor.

Ercan ÖZTÜRK / HABER MERKEZİ 

Şimdiye kadar 364 ilçede ilçe başkanlığı seçimi yapıldı. Bu ilçelerden 143’ünde iki veya daha fazla aday yarıştı. Kalan 221 ilçede ise tek adayla seçime gidildi. Partide ‘demokrasi söylemimize ne oldu’ tepkisi yükselirken en çok rekabetin yaşandığı il ise İzmir oldu. 

İSTANBUL'A HAZIRLIK

CHP İzmir Konak'ta yapılan olağan ilçe kongresinde mevcut başkan Çağrı Gruşçu yeniden seçildi. Kemalpaşa’da ise Mehmet Ayçil ile Ahmet Celil Balyeli yarıştı. Seçimi 6 oy farkla Balyeli kazandı. AKŞAM’ın CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun İstanbul, İzmir ve Ankara’da tek adayla seçime gideceği iddia edildi. İstanbul’da Canan Kaftancıoğlu, İzmir’de Deniz Yücel Ankara’da ise Rıfkı Güvener isimleri kulislere yansıdı. 


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