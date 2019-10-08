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  3. CHP ve HDP: Harekat yapılmasın

CHP ve HDP: Harekat yapılmasın

CHP ve HDP: Harekat yapılmasın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da basın toplantısında olası operasyonu değerlendirdi.

Öztrak önce, “Egemen güçler kızgın sobanın üzerindeki kestaneyi almak için Türkiye’yi maşa olarak kullanıyor” dedi, ardından Şam’la diyalog kurulması gerektiğini savundu. 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise teröristler yerine “Suriye halkları” dedi ve askeri harekâtın yanlış olacağını öne sürdü. 

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, terör örgütüne düzenlenecek harekâta karşı çıkarak, “Bölgeye huzur, barış ve demokrasi getirmeyecek. Askeri güçle bölge gücü olunmaz” açıklamasını yaptı. 

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