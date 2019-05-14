'CHP üyesi sandık başkanı var'

Yıldırım yapılan usulsüzlükleri şöyle anlattı: "Oyları kimin çaldığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Oylarımız çalındı. Ama kimin çaldığıyla ilgili YSK görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu ve Avrupa yakası Başsavcılığı da suç duyurusunda bulundu. Kaymakamın verdiği liste kullanılmadı, dışarıdan insanlar getirildi. İstanbul'da görevlendirilen sandık başkanları 96 tane CHP üyesi. Bu olamaz. 3 bin 389 sandık kurulu başkanı birinci derece akrabaları. Sandık kurulunda görev almış. Bu da olamaz. Yaklaşık 60 bin civarında görevlendirme var. Bunun üçte biri yani 20 bini kanuna uygun olmayan. Kamudan ihraç eden, görev alması kanunen yasak olan. Kanunen sakıncası olmayan 42 bin kişi var. Geriye kalan 19 bin kişi sıkıntılı. Taşeron kadrosuna geçenler, askerler, belediye şirketinde çalışanlar, zabıta, , KHK ile çıkarılanlar velhasıl toplam 19 bin 742."

İstanbullu'ya 2 müjde

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından İstanbullulara 2 müjde birden verdi. Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci akbili aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun” dedi. Öğrenci aylık kartlarının 40 TL’ye düşürülmesi, iki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde gündeme gelmişti. Yıldırım'ın açıklamasının ardından 'aylık öğrenci akbili' ve 'su indirimi' vaatleri İBB Meclisi'nde kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.