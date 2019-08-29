CHP Rusya'dan Su-57 savaş uçağı alınacağı haberlerinden rahatsız oldu: Endişe duyuyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN NATO VURGUSU: ENDİŞE DUYUYORUZ

Çeviköz, Türkiye'nin Rusya'dan savaş uçağı alımı yapacağı haberlerine ilişkin, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. S-400'lerle ilgili tartışmaları hepimiz yakından izledik ve bunun yarattığı sakıncaları hem ABD ile olan ilişkilerimizde hem diğer NATO üyesi olan ittifak mensubu müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde gördük. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan bir takım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz." dedi.