CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı

YSK'nin kararının ardından dün akşam saatlerinde Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) toplayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bugün de PM olağanüstü toplandı.

Tüm CHP milletvekillerinin davet edildiği toplantıya, YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu da katılıyor.

Kılıçdaroğlu, PM'nin ardından CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılarak bir konuşma yapacak.

Öte yandan PM toplantısına katılmak için parti genel merkezine gelen çoğu milletvekili basın mensuplarının sorularını "Her şey çok güzel olacak." şeklinde yanıtladı.