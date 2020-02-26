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CHP kongresine tam kanunsuzluk itirazı

CHP kongresine tam kanunsuzluk itirazı

Konya'da 16 Şubat'ta gerçekleştirilen CHP Konya İl Kongresi'nde seçimi 277 oy alan mevcut İl Başkanı Barış Bektaş kazanmıştı.

Hüsnü Bozkurt ise 252 oy almıştı. Ancak seçimde oy pusulalarının arkasına işaret konulduğu tespit edildi. 298 sayılı kanunun 101. maddesinin 11. fıkrasında yer alan “üzerinde matbu olmayan işaretlerin yer aldığı oy pusulaları geçersiz sayılır” maddesi gereğince YSK’ya itiraz edildi. Arka sayfasında elle ‘iptal’ yazılan oyların geçerli sayılmış olmasına dikkat çekildi. YSK itirazı bugün görüşecek.


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