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  3. CHP kongresinde yumruklu kavga! Polis müdahale etti

CHP kongresinde yumruklu kavga! Polis müdahale etti

CHP kongresinde yumruklu kavga! Polis müdahale etti

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında gerginlik yaşandı. Partililer arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığının bir düğün salonunda düzenlenen olağan kongresinde konuşma yapmak için söz almak isteyen partililer arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müdahalede bulunan polis tarafları ayırdı.

Mevcut başkan Erkan Geyik'in aday olmadığı kongrede daha sonra yapılan oylamada, adaylar Ali Özçelik ve Sabri Durmuş 168'er oy aldı.

Pazartesi günü kura çekilerek merkez ilçe başkanının belirleneceği öğrenildi.

(AA)


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