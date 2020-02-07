CHP itiraz etmedi, yasa 13 dakikada geçti

Asker kişilerin örgütlü suçlarda o dönemki özel yetkili mahkemelerde yargılanmalarının önünü açan düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda 25 Haziran 2009’da yapılan oturumda yasalaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, o gün yaşananları Akşam’a şöyle anlattı:

KILIIÇDAROĞLU: İTİRAZ ETMEYİZ: “Değişikliği hazırladığımız gün, Grup Başkanvekilleri olarak ben, Bekir Bozdağ, Hakkı Süha Okay ve Kemal Kılıçdaroğlu buluştuk. Hiçbir şekilde itiraz etmeyeceklerini söylediler.”

4 PARTİ UZLAŞTI: “Danışma Kurulu’nda ben, Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ile HDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız uzlaştık. Genel Kurul’a getirdik. Tutanaklarda da açıkça görülüyor. CHP’den burada da hiçbir itiraz gelmedi. Söz, önerge, usul tartışması açma haklarını kullanmadılar.”

AYM’YE GÖTÜRMEDİLER: “Tasarı yasalaştıktan sonra ilgili maddeye dair AYM’ye itirazda bulunmadılar. AYM’ye sıkıyönetim ve savaş halinde askeri mahkemelere yetki veren düzenlemeye karşı gittiler.”

VESAYET PEŞİNDELER: “Bugün bu konuda itiraz edenler TBMM’yi vesayet altına almak isteyenlerdir. Tüm darbelerde, önce Meclisi itibarsızlaştırılmıştır. 15 Temmuz’da aslanlar gibi direnen Meclisi itibarsızlaştırmak istiyorlar.”