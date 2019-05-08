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CHP İstanbul ve 24 Haziran için iptal başvurusu yaptı

CHP İstanbul ve 24 Haziran için iptal başvurusu yaptı

CHP, YSK'ya hem İstanbul ilçe seçimleri hem de 24 Haziran 2018 seçimlerinin iptali için tam kanunsuzluk başvurusu yaptı.

CHP İstanbul’un tamamında seçimlerim yenilenmesi talepli tam kanunsuzluk başvurusunu YSK’ya yaptı. Başvuru dilekçesinde; sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük tespiti nedeniyle İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında seçimlerin iptali istendi. CHP, ayrıca 24 Haziran seçimlerinin de iptalini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP'nin itirazını YSK'ya iletti. YSK'ya girişinde konuşan Erken, "YSK´ya hem 24 haziran seçimleriyle ilgili hem de 31 mart seçimleriyle ilgili başvuru yapacağız" dedi.

(Yenişafak)

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