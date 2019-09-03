Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7335
  • 6,2897
  • 284.899
  • 98826.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Babis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Çekya Başbakanı Babis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Babis, merdivenlerde Türkiye ve Çekya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Babis ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babis onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 yıllık sakallarını kesti, görenler tanıyamadı
Ölümden dönmüştü... Zor günlerini canlı yayında anlattı
Ivana Sert Eurovision'a gitmek istiyor
İkinci ay dönümlerini Prag'da kutladılar
O detay hayranlarını heyecanlandırdı
<p>Almanya’da 2017 yılında, erkek panda Jiao Qing ile birlikte Çin’den getirilen Meng Meng adlı 6 ya

Almanya´da Bir İlk! Gündemde İlk Sıralarda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Anahtardan bakın neler yaptı!

Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz...