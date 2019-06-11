Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye tebrik

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı. Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil’e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.