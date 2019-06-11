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11 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 08:00

Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye tebrik

Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı'na seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı. Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil’e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.  

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