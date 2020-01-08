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  3. Çavuşoğlu Cezayir'de! Libya için işbirliği

Çavuşoğlu Cezayir'de! Libya için işbirliği

Çavuşoğlu Cezayir'de! Libya için işbirliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edildi.

Cezayir’de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Başkanlık Sarayı’ndaki kabulde Tebbun’a, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Çavuşoğlu’nu kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tebbun ise “Dostumuz Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu biliyorum. Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkiler çok sıcak ilişkilerdir” ifadelerini kullandı. Temasları kapsamında Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Başbakan Abdulaziz Cerrad tarafından da kabul edildi. 

LİBYA’DA ORTAKLIK 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir ile Libya krizi başta olmak üzere, ortak çıkarlar temelinde işbirliği yapılacağını bildirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini stratejik konsey düzeyine çıkartacağız. Başta Libya krizi olmak üzere, bölgesel konularda ortak çıkarlarımız temelinde işbirliği yapacağız” ifadelerini kullandı. 

KÜLTÜR VE TURİZM 

Diğer yandan Çavuşoğlu, bu ülkedeki temaslarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki ortak kararlılığın altını çizdi. Cezayir’deki Türk yatırımlarının 3,5 milyar dolar ile ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, “Ortak tarihimizden aldığımız güçle kültür, turizm ve arşiv alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz” ifadesini kullandı.

 


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