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11 Haziran 2019 Salı 15:54 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 15:54

Can Ünver, BM'nin 2020-2023 aralığındaki komite üyeliğine tekrar seçildi

Can Ünver, BM'nin 2020-2023 aralığındaki komite üyeliğine tekrar seçildi

Türkiye'nin adayı Doç. Dr. Can Ünver, BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi 2020-2023 dönem üyeliğine yeniden seçildi.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi üyeliğine aday gösterdiği Doç. Dr. Can Ünver, bu göreve tekrar seçildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM çerçevesinde imzalanan Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesinin uygulanmasını izleme organı olan komitenin 2020-2023 döneminde görev yapacak üyelerinin belirlendiği seçimlerin, dün New York’taki BM Genel Merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Sözleşmeye Taraf Ülkelerin Dokuzuncu Toplantısı sırasında yapılan seçimlerde, Türkiye'nin aday gösterdiği Doç. Dr. Can Ünver'in yeniden seçildiği aktarılan açıklamada, 2016-2019 döneminde Komite üyesi olan Ünver'in 2018 Nisan ayından bu yana Komite Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttüğü anımsatıldı.

BM Genel Kurulunda kabul edilen ve içeriğinde göçmen işçilere ilişkin atıfların da bulunduğu Küresel Göç Mutabakatının müzakerelerine Türkiye'nin yaptığı katkılara işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, göçmen haklarının savunulmasına öncülük etmiştir. Yurt dışında kayda değer sayıda göçmen işçisi olan ve aynı zamanda çok sayıda yabancı iş gücüne ev sahipliği yapan ülkelerden biri olarak da Türkiye, BM üyesi tüm ülkelerin Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesine taraf olmasına önem atfetmektedir."

(AA)

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