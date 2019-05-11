'Camiler şehirlere karakter kazandırır'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Bölgesi’nde inşa edilen Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi ile Büyük Ankara Camisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, “Camilerimizi sadece namaz kılınıp dağılınan ibadet mekânlarına dönüştürmek ona yapılacak en büyük saygısızlıktır. Camilerin süsü cemaatidir, özellikle de gençlerdir” dedi. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Bölgesi’nde yaklaşık 80 dönümlük araziye inşa edilen bu külliyenin, 15 bin cemaat kapasitesi, misafirhanesi, bedesteni, el sanatları dükkanları, 5 bin kişilik kongre ve kültür merkeziyle başkent Ankara’ya yakışır bir eser olduğunu dile getiren Erdoğan, kütüphanesi, otoparkı, geleneksel hamamı, aşevi ve diğer özellikleriyle Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi’nin millete çok yönlü hizmetler vereceğini söyledi.

İbadet ve kültür merkezi

Ulubol İnşaat tarafından yapılan ve kubbesinin yüksekliği 35 metre, çapı 16 metre olan caminin, ikisi 46 metrelik iki şerefeli, ikisi 64 metrelik üç şerefeli olmak üzere 4 minaresi bulunuyor. Külliye içindeki iki arastada yaklaşık bin 400 metrekare alana sahip 50 dükkân yer alıyor.

Yargıya saygısızlık istikrarımızı zedeler

Danıştay’ın kuruluşunun 151. yılı ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü” dolayısıyla Danıştay Konferans Salonu’nda tören düzenlendi. Törene, Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit katıldı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Bir ülkede yargının saygınlığının zedelenmesi, sosyal ve siyasi istikrarı zedeler" dedi.