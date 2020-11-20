Çakıcı'ya soruşturma başlatıldı

Turan “Hakaret ve tehdit kimden gelirse yanlıştır. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. CHP’nin konuyu büyütmesinin esas maksadının yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme telaşı olduğunu düşünüyorum. Çakıcı, Cumhurbaşkanımıza da hakaret etti, Kılıçdaroğlu sessiz kaldı” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Tehdit, milli iradeye. Soruşturmayı olumlu karşılıyorum” diye konuştu.