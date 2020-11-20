20 Kasım 2020 Cuma 07:01 | Son Güncelleme:
Çakıcı'ya soruşturma başlatıldı
- YELDA GÖKDAĞ
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerine karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı.
Turan “Hakaret ve tehdit kimden gelirse yanlıştır. Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. CHP’nin konuyu büyütmesinin esas maksadının yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme telaşı olduğunu düşünüyorum. Çakıcı, Cumhurbaşkanımıza da hakaret etti, Kılıçdaroğlu sessiz kaldı” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Tehdit, milli iradeye. Soruşturmayı olumlu karşılıyorum” diye konuştu.