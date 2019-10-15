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  3. Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 11 Eylül’de ilk kez yapılan büyükşehir belediye başkanları toplantısında alınan kararların ilki hayata geçirildi.

30 büyükşehir belediye başkanının yer aldığı ortak “WhatsApp” grubu kuruldu. Haberi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın başkent oluşunun 96’ncı yıldönümü resepsiyonunda açıkladı. Grubun yöneticiliği ise en genç büyükşehir belediye başkanı olan 44 yaşındaki Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a verildi. Gruptan paylaşılan ilk mesajlar ise “hayırlı olsun” oldu. 

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