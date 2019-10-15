Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

30 büyükşehir belediye başkanının yer aldığı ortak “WhatsApp” grubu kuruldu. Haberi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın başkent oluşunun 96’ncı yıldönümü resepsiyonunda açıkladı. Grubun yöneticiliği ise en genç büyükşehir belediye başkanı olan 44 yaşındaki Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a verildi. Gruptan paylaşılan ilk mesajlar ise “hayırlı olsun” oldu.