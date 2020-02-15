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Burhan Kuzu'ya inceleme 

Burhan Kuzu'ya inceleme 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu’nun “yargıya baskı yaptığı” iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında “suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme” suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilen eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili inceleme yapılıyor.  


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