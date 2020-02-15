Burhan Kuzu'ya inceleme 

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında “suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme” suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilen eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili inceleme yapılıyor.