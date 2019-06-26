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Bülent Arınç'tan Ali Babacan çıkışı

Bülent Arınç'tan Ali Babacan çıkışı

TBMM eski başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bülent Arınç, kulislerde Ali Babacan tarafından kurulacağı öne sürülen yeni partiyle ilgili konuştu. Katıldığı bir düğünde eski milletvekillerine siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arınç, Babacan'ın yeni parti kuracağı iddiasını yorumladı.

"BABACAN LİDER DEĞİL"

Arınç'ın, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan için "Çalışkan, dürüst, kamuoyunda da sevilen bir arkadaşımız. Ama lider değil. Bir partide ikinci, üçüncü görevi üstlenecek biri olabilir" dediği öğrenildi.

 

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