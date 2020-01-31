Bu züppeye haddini bildirin

AP Genel Kurulu, ırkçı Yunan vekilin provokasyonuna sahne oldu. Yunan milletvekili Ioannis Lagos, “Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak? Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır” diyerek Türk bayrağını yırttı. Türkiye’den art arda sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık ‘dur’ demeli” tepkisi gösterdi. Çavuşoğlu “Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, en iyi bu ırkçı kafalar bilir. AP’nin bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli de “Bu namertlik, skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur” tepkisi gösterdi.

ÇELİK: GEREĞİ YAPILMALI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “O faşist, bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir. AP’nin, ırkçıların gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP, gereğini yapmalıdır” dedi.

MSB’DEN TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı da, Twitter’dan Türk bayraklı videoyla tepki gösterdi: “AP’de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde al sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz.”

AP RAPORTÖRÜ: KABUL EDİLEMEZ

AP Türkiye Raportörü Amor, “Bu hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Irkçıların Brüksel’de yeri yok” dedi. AP Başkanı Sassoli, Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı.

YUNAN DIŞİŞLERİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Lagos’un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı kınadı. Açıklamada “Neo Naziler sadece kendilerini temsil ediyor” denildi.