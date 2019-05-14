'Bu yıl memleket yok İstanbul'da olacaksınız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, milletvekillerine "Genel kurul günleri Ankara'da diğer günler İstanbul'da çalışmalarınızı sürdürmenizi istiyorum. Seçime kadar geçecek her günü dolu dolu geçireceğiz. Çok çalışacağız, çok koşturacağız. Bayram tatiliyle tamamen İstanbul'a yoğunlaşacağız. Bu sene memleket yok. İstanbul'da olacaksınız" dedi.

CİDDİ YOLSUZLUK YAPILDI

YSK'nın İstanbul kararının sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmadığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "YSK kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki oylarım imzasız, mühürsüz sisteme işlendiğini belirtmiştir. YSK haklı olarak seçimin yenilenmesine karar verdi. İstanbul seçimlerinde çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaştırmak isteyenler ısrarla 'Nasıl olur da sadece Büyükşehir yenilenir?' diyor. 26 ilçenin her birinde sonucu değiştirmeyen oylar, büşükşehirde sonucu değiştirebiliyor." Erdoğan, "Siyaset insan kazanma sanatıdır. AK Parti'yi ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle zenginleştireceğiz" diye konuştu.

Tarabya’da vatandaşla sohbet

Geleneksel Beyoğlu İftarı’nın ardından Huber Köşkü’ne gitmek üzere Taksim’den ayrılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniköy Tarabya Caddesi’nde aracını durdurdu. Buradaki bir kafeye giren Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, kafede yaklaşık bir saat kaldı. Başkan Erdoğan, çıkışta kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.