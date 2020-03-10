Brüksel'de mülteci zirvesi

Türkiye’nin kapıları açmasıyla paniğe kapılan Avrupa Birliği yönetimi, çözüm için Başkan Erdoğan’la Brüksel’de bir araya geldi. Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da hazır bulundu.

DÜRÜST VE AÇIK DİYALOG

Charles Michel, görüşme öncesi yaptığı açıklamada Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti. Michel, “Farklı konularda farklı görüşlerimiz var. Bu nedenle farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli” dedi.

Ursula von der Leyen, Başkan Erdoğan’la görüşmesinden önce “Sığınmacıların yardıma ihtiyacı var. Sınırdaki baskının azaltılması gerekiyor. Üstlendikleri yük nedeniyle hem Türkiye’ye hem de Yunanistan’a destek sağlamalıyız” açıklamasında bulundu.

BU KEZ SÖZLERİNİZİ TUTUN

Akşam saatlerinde AB Konseyi Binası’nda gerçekleşen zirvede, 4 önemli konu masaya yatırıldı. Türkiye’ye daha önce verilen sözler doğrultusunda vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, mülteciler nedeniyle oluşan maliyetlerin eşit oranda paylaşılması ve Suriye’nin kuzeyinde kurulacak şehrin inşası detaylı olarak görüşüldü. Türkiye’ye daha önce verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Erdoğan, mülteciler konusundaki sorumluluğun herkes tarafından paylaşılması gerektiğini liderlerin yüzüne bir kez daha söyledi.

YUNAN ŞİDDETİNE TEPKİ



AB Konseyi Başkanı Michel görüşme sonrası “AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler” açıklaması yaptı. Von der Leyen de, Yunan sınırında sığınmacılara müdahale konusunda “Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul edilemez. Müdahaleler orantılı olmalı” dedi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

Erdoğan, Stoltenberg ile el sıkışmak yerine kendi göğsüne dokunarak, “Korona” dedi.

NATO İTTİFAK DAYANIŞMASINI GÖSTERMELİ



Başkan Erdoğan, Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, görüşmede Suriye’deki durumu ele aldıklarını belirterek, Türkiye’nin NATO’dan talep ettiği ilave desteğin bir an önce sağlanmasını istediklerini söyledi. Erdoğan “Türkiye’nin büyük özveriyle ve tek başına yürüttüğü bu mücadeleye müttefiklerimizin tamamının somut desteğini bekliyoruz. NATO, ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik bir dönemin içindedir” dedi.

Yunanistan’ın mültecilerle ilgili tutumunu da eleştiren Erdoğan “Bir müttefik ve komşu ülkenin düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye’yi işaret etmesi akıl ve izan dışıdır. Bu ülkenin, mevcut durumu ve AB’yi de kullanarak kendine haksız kazanımlar elde etmeye çalışmasına izin vermeyeceğimizi Sayın Genel Sekretere de özellikle ifade ettim” diye konuştu.

AB HAZIRLIĞI



Başkan Erdoğan, Brüksel’deki zirveye giderken son notlarını uçakta aldı. O anı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyahesabından paylaştı.

VİRÜS ÖNLEMİ TOKALAŞMADI



Başkan Erdoğan, Belçika’ya giderken koronavirüs salgınına tedbir olarak kendisini uğurlayan heyettekilerle tokalaşmadı, sadece el selamı verdi. Brüksel’deki karşılamada da tokalaşmayan Erdoğan, geçtiğimiz hafta cuma namazını kıldığı İstanbul’da Büyük Çamlıca Camii’nde vatandaşlara koronavirüs salgınıyla ilgili uyarıda bulunmuş ve “Bu sarılmaları, öpüşmeleri erteleyelim. Bunu ben sizden istirham etmiş olayım” ifadelerini kullanmıştı.

GURBETÇİLERE KORONA UYARISI



Başkan Erdoğan, Belçika’da Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği önünde bayraklarla karşılandı. Soğuk havada kendisini bekleyen vatandaşlardan haklarını helal etmesini isteyen Erdoğan, gurbetçilere kısa bir konuşma yaptı. Koronavirüs konusunda gurbetçileri uyaran Başkan Erdoğan “Biz tedbirleri alacağız, gerisi Allah’tan. Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor, dikkat edeceğiz. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, vebadan kurtulur inşallah” dedi.