BM'ye Kıbrıs Meselesi tepkisi: Türkiye başarısız olmuş yöntemlerle yeni bir müzakere sürecine girmeyecektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili olarak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılacağını söylediği 5+BM toplantısının, Türkiye açısından Kıbrıs adasında yeni bir müzakere sürecinin başlaması veya 2017 Temmuz ayında Crans Montana'da sona eren Kıbrıs Konferansı'nın kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmadığını belirten Aksoy; "Geçmişte tüm müzakere süreçleri, Kıbrıs Rum tarafının Ada’da bir ortaklığın gereği olan siyasi eşitliği kabul etmemesi ve siyasi eşitliğin somut bir şekilde içinin doldurulmaması nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. Bunun altında da Kıbrıs Rum tarafının hem iktidarı hem doğal zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafıyla eşit olarak paylaşmak istememesi yatmaktadır." dedi.

Ada’da hala bir ortaklık kurulmak isteniyorsa, temel koşulun siyasi eşitlik olduğunu vurgulana Aksaoy; "Tüm unsurlarıyla birlikte içi dolu olarak Rum tarafınca önceden kabul edilmesi ve yeni bir müzakere sürecinin bunun üzerine inşa edilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE BAŞARISIZ YÖNTEMLERLE YENİ MÜZAKERE SÜRECİNE GİRMEYECEK"



Bu önerilerin yapılamadığı takdirde iki tarafın egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm üzerinde yeni bir müzakere sürecine girmeleri gerektiğini söyleyen Aksoy; "Ülkemizin geçen yıl önerdiği gayrıresmi bir 5+BM toplantısı tertiplenmesi fikri bu hususların açıklığa kavuşturulmasına matuftur." dedi.

"Aksi takdirde, Türkiye, evvelce de defaatle açıkladığımız üzere, müphem bir zeminde ve geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle yeni bir müzakere sürecine girmeyecektir."