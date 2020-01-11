Başkan Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu. Yazdıkları mektupları Başkan Erdoğan’a takdim eden öğrenciler, “Yüreğimin Gözleri” ve “Sen engelli olsaydın” şiirlerini okudu. Erdoğan’ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi. Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

‘BRAILLE’ İLE MEKTUP

Erdoğan’a, görme engellilerin kullandığı Braille alfabesiyle mektup yazan Zehra Çamcı adlı öğrenci şu ifadelere yer verdi: “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, ben Zehra, 8 yaşındayım. Ben ve arkadaşlarım sizi çok seviyoruz. Siz bizim kahramanımızsınız. Türk ulusu sizin önderliğinizde çok daha aydınlık günler görecek. Ben az görebiliyor olsam da sizi televizyonda gördüm. En büyük arzum, 23 Nisan’da sınıf arkadaşlarımla yanınıza gelip ellerinizden öpmek istiyorum. Allah size sağlıklı uzun ömürler versin. Devletimizin, milletimizin başından eksik etmesin.”

Görme engelli Zehra Çamcı Başkan Erdoğan’a Braille alfabesiyle mektup yazdı.

ÇAMLICA’DA CENAZEYE KATILDI

Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan, ardından Azize Acar adlı vatandaşın cenaze namazına katıldı.

GENÇLERDEN ERDOĞAN’A DAĞLICA TÜRKÜSÜ

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninin ardından Sevgi Evleri’nde yetişen gençleri kabul etti. Gençler, Erdoğan’a, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu’nun, 7 Eylül 2015’te Dağlıca’da terör örgütü PKK’nın saldırısıyla şehit olan askerler için bestelediği “Dağlıca Türküsü”nü okudu. Gençlerin seslendirdiği türkü Erdoğan’a duygu dolu anlar yaşattı.